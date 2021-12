Vuelve una mujer a la Presidencia del HCD

En la sesión de este lunes lunes, dejó la presidencia Bruno Cenizo y la Secretaría, Leo Lanceta. Ahora, será la autoridad del Deliberativo de Olavarría, la concejala Cecilia Krivochen quien fue elegida por unanimidad . Como secretaria se desempeñará una mujer histórica del eseverrismo, Margarita Arregui. La última presidenta mujer, había sido la Dra. Carolina Szelagowski