Proponen que legisladores no vacunados no concurran a la Legislatura

La Legisladora provincial Alejandra Lordén, dio detalles de esta iniciativa que elaboró junto con el Diputado Eslaiman .En el Proyecto de Resolución COVID-19 se indica que es para los legisladores y legisladores que no tengan el esquema de vacunación completo . Propone que participen de las sesiones ordinarias y extraordinarias, como así también de las reuniones de comisiones de manera remota