Telma Cazot: ‘con mucha expectativa para el 2022’

La flamante concejala del Frente de Todos, dialogó con LU 32 respecto de la tarea en el Concejo Deliberante luego de asumir el lunes último. Señaló que ya están trabajando en su bloque y adelantó las comisiones en las que estará, aunque aún no están formadas. Ello sucederá en las próximas horas, estimó. Entre otras, integrará Legislación, Infraestructura, Salud, Educación y Localidades. Además, está interiorizándose del presupuesto que será tratado este viernes. De todos modos, el bloque cuenta con dos contadores , Ubaldo García y Maxi Wesner , que lo han analizado minuciosamente