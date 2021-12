Covid en España: 'Estamos con números como en julio del año 2020'

Lo dijo el Dr. Edgardo Macaluso, olavarriense radicado en España. Consideró que es un nueva oleada, ya que entre la variante Ómicron y la Delta, "estamos con números complicados". Graficó que en un hospital en el que trabaja, habilitaron una sala Covid y ya está casi completa