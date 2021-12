CEPBA: ‘ Cualquier variable que comparemos frente al 2020 va a ser positiva’

El titular de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Siro, se refirió con ese concepto al evaluar la recuperación económica. La actividad industrial se va recuperando respecto del 2020 y esta recuperación es superior a la que se da en el comercio. En este sentido, mencionó , entre otras causas, a la existencia de mayoristas que venden al público y al comercio electrónico