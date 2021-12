Se realizó la última reunión del año del Consejo de Seguridad

Días atrás –con sede en el Salón Blanco del Palacio San Martín- se llevó a cabo la última reunión del año del Consejo de Seguridad, que convocó a funcionarios municipales y autoridades policiales y judiciales, con la finalidad de abordar las principales problemáticas y brindar un análisis de las actuaciones realizadas en materia de seguridad.

En representación de la Municipalidad se encontraban presentes el subsecretario de Seguridad Daniel Borra, el subsecretario de Recursos del Sistema de Salud Alexis Armanini, el director de Control Urbano Gustavo Spaltro, el director del Centro de Monitoreo Daniel Manuel, el director administrativo de Bromatología Damián Alcobedo y la coordinadora de agentes policiales que realizan tareas de tránsito Daiana Salvatierra.

Por el Ministerio Público el fiscal Dr. Lucas Moyano, Dr. José Iturralde y el ayudante fiscal Dr. Juan Mañero. En tanto que por Jefatura Distrital, participaron el Crio. Insp. Roberto Landoni, el jefe de Comando de Patrullas Olavarría, Crio. Mario Zapata, la jefa de la Comisaría Seccional Segunda Olavarría, Crio. Silvana Lestani; por Patrulla Rural, el Jefe Local, Crio José Amezaga; por Sub DDITDI y CO, el Subcrio. Pedro Rubino; el jefe de SUB DDI Olavarría, Subcrio. Fernando Lagano.

Por Sociedad Rural, Daniel Ayçaguer y José María Ortíz; en representación de la Sociedad Rural Argentina Alejandro Mendía; por la Cámara Empresaria, Mario Antista; los productores autoconvocados Pablo González y Julio Bucciarelli.

En primer lugar, el subsecretario de Seguridad de la Municipal Daniel Borra agradeció la presencia de referentes de las distintas entidades y destacó la importancia del diálogo para plantear diferentes cuestiones, como así también para la presentación de propuestas para mejorar acciones de las instituciones intervinientes.

Además brindó un detalle y copia de los aportes realizados a distintas dependencias policiales, en lo que respecta a mantenimiento y arreglos de vehículos, alquileres de Comisaría Seccional Segunda Olavarría, Sub DDI Olavarría, Comisaría de la Mujer y Grupo de Apoyo Departamental, GPS de móviles policiales, combustibles, elementos para mantenimiento de edificios y mobiliarios, horas Pol.Ad. En la oportunidad, Borra también informó sobre los ingresos, a través de la Tasa de Protección Ciudadana.

Luego, hizo hincapié en la importancia de haber logrado la recategorización a Subcomisaria del Destacamento Sierra Chica, pedido que fue reiterado en varias oportunidades al Ministerio de Seguridad. Además el pasado martes se le asignó desde Estación Departamental un nuevo vehículo y se brindará apoyo con la presencia de mayor personal. Desde el municipio se hicieron aportes de mobiliario, pinturas, aire acondicionado, y los vecinos y comerciantes del lugar llevarán adelante gestiones para la ampliación y acondicionamiento edilicio.

Desde el área de Seguridad se puso en conocimiento del comienzo de obra de instalación de cámaras a través de sistema inalámbrico, en el marco de la primera etapa, en la localidad de Sierra Chica, con una inversión cercana a los 4.000.000 con fondos municipales.

Al mismo tiempo, se adelantó que se llevan adelante las gestiones necesarias para la implementación de un destacamento móvil en Autopista Luciano Fortabat.

A su turno, el fiscal Lucas Moyano destacó también el trabajo en equipo, la importancia de la colaboración entre instituciones, que permitió trabajar rápida y coordinadamente en los hechos.

El ayudante fiscal Juan Mañero hizo referencia a la importancia del egreso de nuevos agentes y los móviles entregados a las dependencias policiales. Del análisis de datos de la Fiscalía surge que las dependencias más cercanas a la ruta tienen mayor cantidad de hechos, por lo cual se acordó trabajar en la planificación estrategias para aminorar los delitos rurales.

En tanto que productores y referentes de las entidades rurales, se plantearon diferentes cuestiones: disminución de hechos, importancia de la denuncia y comunicación entre dependencias policiales.

Al respecto el jefe local de CPR José Amezaga aportó su análisis de la situación, indicando que todos los partidos de la zona están sufriendo hechos de abigeo. Zapata agregó que todos los agentes se encuentran cursando diferentes niveles de capacitación, en materia de abordaje de la problemática rural, y además se están brindando cursos para agentes de distintos Comandos de Prevención Rural.

Desde la Sociedad Rural y Fiscalía se hizo referencia a los controles efectuados desde la Dirección de Bromatología, que tuvieron importantes resultados.

Sobre el final de la reunión, se comunicó que se dispondrán móviles de tránsito para recorrido de controles en Ruta 60, de Ruta 226 a Avda. Avellaneda y zona de Loma Negra, tal como se hace todos los años en esta fecha, a fin de sumar herramientas de prevención.

Desde la Estación Departamental se resaltó la importancia de denunciar los hechos, para realizar una gestión cada vez más transparente, y subrayaron que se ha logrado controlar situaciones en varias dependencias, gracias a la tarea preventiva y operativa, como por ejemplo en los hechos de abigeato.

Aportes a dependencias policiales

Desde el área de Seguridad del Municipio, a través de los aportes recibidos por la Tasa de Protección Ciudadana y por decisión del intendente Ezequiel Galli, se brinda colaboración a las distintas dependencias policiales.

En esta oportunidad, el subsecretario de Seguridad Daniel Borra y el director de Control Urbano Gustavo Spaltro, estuvieron en la Subcomisaría de Sierra Chica, que fue recientemente recategorizada.

En el lugar se encontraban presentes el delegado de Sierra Chica Emanuel Capurro, junto a autoridades policiales, quienes recibieron el aporte de 4 latas de 24 litros de pintura látex interior y exterior y de un equipo de aire acondicionado.

Asimismo desde la Estación Departamental se hizo entrega de un vehículo para la dependencia de la localidad de Sierra Chica. Asimismo, se agregó que se llevan adelante las gestiones para la entrega de mobiliario necesario.

Además, por otra parte, se hizo entrega al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de elementos de pinturería y pintura exterior e interior para el mantenimiento del espacio donde funciona la dependencia policial y que es alquilada por el Municipio.