Wesner: ‘sigue siendo un presupuesto de ajuste’

Maxi Wesner, flamante concejal del Frente de Todos, dialogó con LU 32 tras el rechazo al Presupuesto 2022. Cuestionó el nivel de obra pública, la utilización de lo recaudado por el llamado Impuesto a la Piedra . Expresó sobre el tema, que sólo el 4, 25 % vuelve en obras las localidades, según algunos de los argumentos por los que se votó negativamente. Ingresar para escuchar la palabra del concejal Wesner