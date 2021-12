Endere: ‘no esperábamos que no se apruebe’

El Concejal de Juntos, Martín Endere, respecto del rechazo al presupuesto. Manifestó que no queda del todo claro que se use la palabra ajuste, cuando todos los programas se restablecen y hay obras proyectadas con la playa de camiones y seguir con viviendas TUVI. “Qué intendente no quisiera hacer más obras”, reflexionó. Ingresar para escuchar la palabra del concejal Endere. Foto archivo