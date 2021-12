Judiciales bonaerenses: en asambleas analizan la oferta salarial del gobierno

Pablo Abramovich , Secretario General de la Asociación Judiciales Bonaerense,dialogó con LU 32 tras el encuentro paritario con el gobierno. Consideró que fue una reunión compleja. Expresó que está disconforme con lo otorgado y no se dio respuesta a otras consultas como las relacionadas con condiciones de trabajo . La propuesta llega al 54 % total en 2021, pero consideró que es insuficiente porque se trata no sólo de ganarle a la inflación, sino recuperar lo perdido. Foto de archivo