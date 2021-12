Daniel Borra: ‘ el balance es positivo. Hay que seguir trabajando’



El Subsecretario de Seguridad del Municipio de Olavarría, dialogó con LU 32 ante su próximo retiro. Habló de la necesidad personal de alejarse de la función que ejerce hace 6 años con una demanda durante los 365 días del año. Realizó un balance positivo de la gestión aunque hay que seguir trabajando porque , entre otras cosas, faltan destacamentos . También hay muchos proyectos que cuyo trámite está en curso .Sobre el estado actual de la seguridad consideró que “ vamos bien” aunque el delito 0 no existe. Se tratan de evitar los delitos a mano armada y los abigeatos. Con respecto a la droga que existe en la ciudad, señaló que es como en todos lados, pero se ha incautado mucha en estos años .Foto de archivo