Los artesanos fiscalizados están en la Plaza Central

Foto: Archivo/Ilustrativa

Una de sus voceras, Rosa Contreras, dialogó con Luis Occhi este martes. Se instalaron este lunes y permanecerán hasta el viernes a las 12 o 13 horas. Totalizarán algo más de 50 puestos. Diariamente atienden desde las 10 de la mañana hasta las 21, aproximadamente.