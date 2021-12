Llevó un par de horas controlar el incendio en un taller

El mismo comenzó a media mañana de este martes y alertó a los vecinos aledaños al Racing Club, por la importante columna de humo que se podía ver de lejos. La unidad móvil de LU32 dialogó con vecinos del lugar, ubicado en Yrigoyen entre Chacabuco y Maipú. Se trataría de un taller de chapa y pintura con cuatro vehículos en su interior.