Pase Sanitario: 'El espíritu no es punitivo'

Lo expresó el Licenciado Ramiro Borzi, Director de la Región Sanitaria Novena. En diálogo con LU 32, manifestó que lo que se busca es que la gente se vacune, crear conciencia sobre eso. En primer término, se refirió a la manera de obtener el pase sanitario: el carnet, el cartoncito o las aplicaciones VacunatePBA, Cuidar y MiArgentina. Se debe contar con, al menos, las dos dosis. Se deberá presentar en eventos masivos, boliches, restaurantes y hasta en algunos bancos que han resuelto adherir.