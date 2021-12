Municipio realiza trabajos de mantenimiento en diferentes puntos de la ciudad

Desde la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, durante el transcurso de esta semana se llevaron adelante diferentes obras en el marco del Plan de Mantenimiento Integral.

Dicho plan comprende a nivel general distintas tareas de mejoramiento de calles (escarificado, compactado, granceado), espacios públicos, bacheo y limpieza de basurales a cielo abierto.

En el informe semanal -que se elabora desde el área- se brindó un detalle de los trabajos ejecutados, que comprendieron en primer lugar la limpieza de dos basurales a cielo abierto: San Martín y Avda. La Rioja, y Avda. La Rioja entre Avda. Sarmiento y Avda. Trabajadores.

Estas tareas tienen por finalidad evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la gran cantidad de distinto tipo de residuos y desechos, que se encuentran en calles de tierra o a la vera de un camino.

Se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.

En este sentido se solicita a la comunidad no arrojar residuos en lugares no permitidos para tal fin, con el propósito de contribuir con el cuidado del ambiente en el que vivimos todos.

Por otra parte, se desarrollaron trabajos de bacheo en el barrio Santa Isabel y mantenimiento de calles en Villa Aurora, donde se viene trabajando hace meses, en distintos sectores.

Dicho plan tiene por finalidad, por un lado, mejorar el estado de las calles, la transitabilidad, la accesibilidad tanto para los vecinos del sector, que circulan a diario, como así también para el ingreso de los servicios de emergencias, y por otro, mejorar la evacuación superficial del agua, especialmente en el período de lluvias, cuando se originan mayores complicaciones.

Por último, cabe recordar que este martes se ejecutaron tareas de limpieza en el arroyo Tapalqué, a la altura de la Casa del Bicentenario, con personal municipal, que consistieron en el retiro de distintos tipos de residuos (botellas, latas, papeles, etc), materiales sueltos y vegetación existente en el cauce.

También, durante la jornada de este miércoles se realizaron tareas de reparación de gaviones del Parque del Bicentenario “Senador O. Lara”, en la zona del puente de la calle Hornos, donde se registraron importantes daños.

Se solicita a la población, contribuir con el cuidado de nuestros espacios públicos, especialmente dicho sector, que reúne a un gran número de personas diariamente y los fines de semana, con mayor concurrencia, para la realización de distintos tipo de actividades deportivas, recreativas, sociales y culturales.