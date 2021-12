Comedores Escolares: más de 1000 asistentes en verano

El Consejero Escolar Leo Wagner, dialogó con LU 32 y señaló que se trabajará con el programa Verano + ATR que comenzará en los primeros días de enero. Son 17 las escuelas de Olavarría, Espigas, Sierra Chica, Hinojo, Sierras Bayas y Loma Negra. Por el momento son 1.200 chicos.Mencionó los espejos de agua a los que concurrirán los alumnos y las alumnas, y las escuelas para cada sector y el monto que destina provincia.El Menú ya viene armado de provincia, y contiene carne, verduras y frutas