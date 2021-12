‘En Belén no cuentan las apariencias’

Lo expresó el Obispo Diocesano, Hugo Manuel Salaberry al realizar una reflexión sobre estas celebraciones navideñas. Manifestó la importancia de volver a las cosas esenciales .Al referirse al nacimiento de Jesús , señaló que las apariencias no tiene valor, sino el corazón. Por último, dejó una bendición. Ingresar para escuchar la palabra del Obispo. También para conocer los horarios de las misas en las distintas parroquias