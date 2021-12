Cáritas Monte Viggiano: ‘Fue un año difícil, mucha gente con necesidades’

Lo expresó por LU 32, Chichí Nardín, responsable de Cáritas Monte Viggiano. De todos modos la gente y la Municipalidad colaboran y se pudo atender a quienes concurren.Todos los meses asisten entre 60 y 70 personas . Además están las personas en situación de calle, que son quienes pasan por Olavarría rumbo a otro destino.En enero, si bien es tiempo de receso, Chichí Nardin dijo que estará en Cáritas en el horario de atención que es lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12