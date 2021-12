Sesiona el Concejo Deliberante por la venta de la calle a Cementos Avellaneda

En desarrollo...

En primer término, la concejal Cazot trajo el tema de la Cuota Capital de la Cooperativa Eléctrica, indicando que el OCEBA informó que no está autorizada para hacerlo. Se trata de un proyecto de resolución.

El concejal Endere manifestó que acompañarán el ingreso, pero no el tratamiento del mismo.

Por otro lado, el concejal Sánchez pidió que se trate por la urgencia del hecho que va a tener impacto el próximo mes. Señaló que al haber un consejero de la Cooperativa presente (N. De R. Carlos Coscia), le gustaría conocer cómo ha sido el tratamiento en el Consejo. Agregó que se busca mantener una tarifa, como en toda la Provincia, y que se subsidia a la Cooperativa para cubrir los costos. Calificó a la imposición de la cuota como ilegal y volvió a pedir que el delegado municipal esté de parte de todos los olavarrienses. Se aprobó el ingreso y el pase a Legislación por unanimidad.

Sánchez volvió a tomar la palabra y pidió ingresar un proyecto de comunicación repudiando el video conocido este jueves, donde el ex Ministro Villegas deseaba una GESTAPO contra los sindicatos. Relacionó esto con los dichos de la ex gobernadora contra Roberto Baradel, por ejemplo, que buscaban asestar un golpe a los sindicatos, que son los que garantizan los derechos de los trabajadores, sostuvo.

La concejal Salerno pidió el pase a comisión del proyecto, por encontrarse la sesión convocada para otro tema. La titular del Cuerpo recordó que las sesiones extraordinarias se convocan por temas de urgencia. Fue aprobado el ingreso y el pase a comisión.

Endere tomó la palabra para introducir los proyectos de ordenanza de desafectación y venta a Cementos Avellaneda. Explicó que se busca continuar con el yacimiento dado del otro lado de La Cabañita, el yacimiento actual, hacia La Providencia. Agregó que Cementos, además, deberá construir una traza nueva de 2700/2800 metros, proyecto que se determinó en conjunto entre el Municipio y la Subsecretaría de Minería de la Provincia. También destacó el trabajo de la Facultad de Ingeniería en lo que tiene que ver el avalúo. Agregó que por la importancia del proyecto, las comisiones del Concejo trabajaron en conjunto, en lugar de hacerlo de manera individual. De este trabajo surgieron varias mociones que presentarán, adelantó. Una de las mociones involucra dejar plasmada la obligación de la empresa de concretar la nueva traza diseñada. También, dijo, queda escrito que los fondos se utilizarán en obras de infraestructura y ‘ningún centavo va a gastos corrientes’.

Solicita agregar en el artículo uno la frase ‘Y normativa aplicable en la materia’ y, también, pide eliminar la parte del artículo 3 donde se pide que Cementos Avellaneda construya una nueva traza, para ponerlo en el siguiente proyecto, dando cuenta que este primer proyecto es sólo de desafectación.

La concejal Amespil destacó que el expediente llegó lo más completo que se pudo al Concejo, por eso son seis cuerpos. Señaló que la tarea del avalúo se le entregó a la Facultad de Ingeniería al no contar la Municipalidad con expertos en el tema. Descartó que se haya trabajado sólo con la información que la empresa brindó. Agregó que la inversión y explotación del nuevo yacimiento será a corto plazo. En total, la explotación y remediación estará lista antes de cinco años, aunque la cuestión natural puede demorar algo más de tiempo.

Antes de votar las mociones, se pasó a un cuarto intermedio para que las mismas sean dadas a conocer a los concejales.

A las 11 se retomó la sesión. Se aprobaron por unanimidad las dos mociones.

El proyecto correspondiente a la desafectación fue aprobado por mayoría del oficialismo, de la UCR y Ahora Olavarría y con el voto negativo del Frente de Todos. El articulado fue aprobado con los mismos votos.

La concejal Arouxet tomó la palabra en la el proyecto de venta. Pidió respuestas a preguntas que realizaron desde el bloque y aún no han sido contestadas, como el plan de inversión.

Detalló que el costo del avalúo fue de 580 mil pesos, que se abonaron a la Fundación de la Facultad de Ingeniería. Agregó que surgieron dudas luego del mismo. Diferenció entre avalúo y tasación, no hay tasación, señaló. Explicó que el valor del avalúo sale de una estimación del año 2005 de la venta de El Polvorín. Ayer en Labor Parlamentaria se pidió tiempo, diálogo y consenso. Consideró que la comparación no debe hacerse frente al dólar, sino a la bolsa de cemento. De todos modos, señaló que tampoco queda claro si la venta va a ser a dólar oficial o blue. Manifestó que no hay opinión del Ejecutivo en torno al tema y que la empresa aún no ha dado la información solicitada por los concejales. ‘No estamos dándole valor al patrimonio de Olavarría’, sentenció. Después comentó errores técnicos como, por ejemplo, la forma de pago, que es ‘en efectivo’. Mocionó para que el expediente vuelva a comisión y se vote de manera nominal. Se rechazó con el voto negativo del Oficialismo y la UCR.

El concejal Coscia destacó la obra de ‘puesta en valor del paisaje serrano de Olavarría’. Afirmó que se trata de darle valor agregado a las propuestas turísticas que ya tiene Olavarría. Puesta en valor de un horno antiguo y la forestación con miles de ejemplares, son los puntos que más valorizó el concejal. Coscia afirmó que la suma que pagará Cementos Avellaneda es de U$S 1.522.603,96 que se depositará al momento de la firma, al tipo de cambio oficial del Banco Nación. Además, se incorpora un artículo para que quede a cargo de la firma los gastos y la obra de la nueva traza. Y otro para que la empresa garantice el cumplimiento del cronograma de tareas presentada.

La concejal Landívar afirmó que no sabe si reírse o llorar tras la exposición de Coscia. Agregó que el bloque apeló a lo que siempre dicen desde el Oficialismo: diálogo y consenso, que nunca se concreta. Adelantó que en este caso creyeron que podían ponerse de acuerdo por la importancia del proyecto, sobre todo en la cuestión de los tiempos. Recalcó que es una sesión extraordinaria que no convocó ninguno de los bloques, sino el intendente. Añadió que por horas ayer intentaron mejorar el proyecto y suplir las falencias que tiene, pero no pudieron. Señaló que su bloque apoya cualquier proyecto que tenga que ver con lo productivo, como este, además del proyecto socioambiental, que es de vanguardia, realmente.

Respecto a las irregularidades mencionó que estuvo 7 meses en el Ejecutivo, como corresponde, por la envergadura del proyecto. Pero en el HCD ingresó a fines de octubre, y se les pidió que a fines de año esté tratado. Las seis comisiones no pudieron trabajar correctamente, dijo.

Tal como Arouxet, diferenció entre avalúo y tasación y expresó que en el acuerdo con la Facultad de Ingeniería se le encarga un ‘avalúo’, pese a que la adenda presentada hoy use la palabra ‘tasación’, fue calculado como un avalúo. Lo lamenta, dijo, por el prestigio que tiene la Facultad de Ingeniería. La ley, señaló, prevé que para estas operaciones se necesitan varias tasaciones y no avalúos.

Reiteró que apoyan el proyecto de Cementos Avellaneda, pero que acá lo que se estudia es la autorización o no para concretar la venta del patrimonio de Olavarría. Agregó que no se van a callar ni van a ser cómplices. Explicó que por lo extraordinario del expediente corresponde un tratamiento más serio y con más tiempo. Se preguntó cuál es la premura del intendente para su tratamiento, pero ellos no tienen la respuesta. Señaló que están en contra del ejercicio del Poder de esta manera: hacer lo que se quiere, cuando se quiere de manera caprichosa. Finalizó con una crítica a la presidenta del Concejo, por no promover diálogo y consenso. Concluyó diciendo que deben velar por el patrimonio público, que pertenece a cada vecino y vecina de Olavarría.

Nuevo cuarto intermedio pasadas las 12, para descanso de taquígrafos.