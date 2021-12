CECO: Vivienda, nuevo Centro Médico y salarios

Foto: Archivo

El titular del gremio que representa a los mercantiles de Olavarría, Miguel Santellán, realizó un balance del 2021 en LU32. En esa línea se expresó por el tema salarios. En cuanto a proyecciones para 2022, mencionó el tema de la construcción de una nueva estructura de salud y el movimiento del expediente en el Ministerio de Vivienda de Nación.