Importantes multas por arrojar basura en lugares no permitidos

Personal de Mantenimiento y Obras Públicas del Municipio se encuentra, por estas horas, realizando tareas de limpieza en un importante sector de Av. Eva Perón (ex Circunvalación) entre Avellaneda y Frontera Sur.

La limpieza de basurales a cielo abierto es uno de los trabajos habituales que se desarrollan desde el área, con personal y maquinaria municipal, teniendo en cuenta la política de buenas prácticas ambientales que sostiene la gestión.

Se recuerda a la población que está prohibido arrojar basura y que, en el marco de la Ordenanza Nº 195/84, se establece como infracción –con importantes multas– arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o no destinados a tal fin.

En este sentido, se solicita la colaboración de la comunidad para contribuir con el cuidado del ambiente en que vivimos, no sólo no arrojando residuos en estos espacios, sino también realizando la denuncia correspondiente (al 147) de basura arrojada en lugares no permitidos.

A saber, el único lugar habilitado para depositar los residuos domiciliarios en Olavarría es el Relleno Sanitario ubicado en Av. Ituzaingó al 8000.