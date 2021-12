Nuevas propuestas de formación del Patronato de Liberados

Para el 2022 se continuarán con cursos de capacitación y educativos. Este martes se efectuó el cierre de la actividad 2021. María José Funes, Jefa de la Delegación Olavarría del Patronato dialogó con LU 32 tras el acto de cierre que se llevó a cabo al mediodía. Además del Plan Fines para terminalidad de estudios, este año se llevaron a cabo actividades de huerta y cría de aves de corral para la venta

Estuvieron en La Máxima pero en el bioparque no puede haber animales para el consumo humano. Se trasladarán al predio del Movimiento Evita.En cuanto a la cantidad de asistentes, son 35 en el Plan Fines y 40 en los proyectos productivos