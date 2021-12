Endere: ‘Me hubiese gustado que salga por unanimidad’

El presidente del Bloque Juntos, se refirió a la aprobación de los proyectos que involucran la venta de la calle a Cementos Avellaneda, tras la sesión extraordinaria de este martes. Abordó las críticas de la Oposición, referidas a la urgencia del tratamiento, la polémica por el avalúo o tasación y el precio en sí. Reclamó que no hubo tasación o informe que contradiga el valor dispuesto.