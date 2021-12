Plan de Mantenimiento Integral 2021

Desde la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, se brindó un informe detallado de los trabajos que se realizaron durante la semana, en distintos sectores de la ciudad, con recursos exclusivamente municipales, en el marco del Plan de Mantenimiento Integral.

Los trabajos se iniciaron el día martes 28 y continuaron el miércoles 29, con la limpieza de un importante basural a cielo abierto, localizado en Av. Eva Perón, entre Av. Avellaneda y Frontera, que se desarrolló durante dos días, debido a la gran cantidad de residuos arrojados, tanto en la vera del camino, como en las calles de tierra lindantes.

Cabe recordar que estas acciones se ejecutan de manera permanente y periódicamente (una vez por semana) en dicho sector y en distintos puntos de la ciudad, con la finalidad de evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la acumulación de basura.

Se recuerda que la Ordenanza N° 195/84 prevé importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizado o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o materia en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.

Por otra parte, el Municipio durante la jornada del miércoles 29, llevó adelante trabajos de bacheo en Av. Avellaneda, entre Ruta Provincial N° 51 y Calle 157, para mejorar la seguridad vial, en uno de los accesos a la planta urbana de la ciudad.

Mientras que en Villa Aurora se ejecutó la nivelación de pasantes, que se suman a las obras de limpieza, escarificado y granceado de calles, corrección de cunetas, recambio de alcantarillas, que permiten brindar soluciones concretas a las diferentes problemáticas planteadas en el barrio, principalmente en relación a la transitabilidad y evacuación del agua.

El Plan de Mantenimiento Urbano tiene por finalidad, por un lado, mejorar el estado de las calles, circulación y accesibilidad tanto para los vecinos del sector, como para el ingreso de los diferentes servicios, y por otro, permitir la correcta evacuación superficial del agua, especialmente en período de lluvia, cuando se originan mayores complicaciones para la comunidad.

Durante el año 2021, Obras Públicas trabajó en el mejoramiento de calles en Trabajadores I y II, Pickelado, Villa Aurora, AOMA, Los Sauces, Carlos Pellegrini, Parque Paulownia, Educadores, Bancario III, CECO, Belén, Matadero, Lourdes, Facundo Quiroga, La Araña, San Lorenzo y en las localidades de Sierra Chica, Hinojo, Sierras Bayas y Colonia San Miguel.