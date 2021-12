‘Entre pan dulces y sidras, se votó una de las enajenaciones más importantes de las últimas décadas de los olavarrienses’

Foto: Archivo

Para el concejal Maximiliano Wesner, el Municipio perdió unos 350 millones de pesos por no tener una correcta tasación de lo vendido a Cementos Avellaneda. Reiteró el apoyo del Frente de Todos al proyecto pero fustigó el tratamiento dado por el Concejo Deliberante, tras el apuro del Ejecutivo.