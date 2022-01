RADIO EN VIVO

'Río Chimehuin : nos sorprende en su recorrida con hermosas arco iris y marrones'

En el programa de este sábado , vivimos la flotada que realicé en Junin de Los Andes. Invitado por la empresa Set Fly Fishing a recorrer dos días en balsa el bellísimo y sorprendente Chimehuin con la guíada del experimentado Martín Castañeda . Se pescó con mosca ambos días con más de 60 capturas de truchas que fueron devueltas a su medio y testeando las bondades de uno de los ríos más importantes de la patagonia. Nota