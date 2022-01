Caputo: ‘como se comporta ,no me caben dudas que es la Ómicron’

El Secretario de Salud del Municipio, Dr. Germán Caputo, en diálogo con LU 32 se refirió a la situación actual con relación al Covid. “El brote es muy grande con una positividad que alcanzó el 60 %”. Añadió que “ esto habla de una circulación de una variante muy transmisible. No la tenemos documentada pero como se comporta no me caben dudas que es la Ómicron”