Complicada situación en el Sindicato de Luz y Fuerza: su titular denuncia falta de personal

En diálogo con Radio Olavarría dijo que esto no es solo por la pandemia, sino que ya hace un par de años vienen denunciando ante la empresa el faltante. Todo se agrava con esta ola de calor y los problemas que esto genera en el servicio eléctrico.