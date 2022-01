Elección de delegados municipales: se pone en marcha el proceso

El Subsecretario de Gobierno, Emilio Vitale, amplió detalles sobre la Consulta Popular No Vinculante se realizará el día domingo10 de abril, de 10 a 16 horas, en todas las localidades del Partido de Olavarría, de manera simultánea. Desde este miércoles y hasta el 4 de febrero se debe retirar el instructivo en el Palacio Belgrano de 8 a 12. Se refirió también a los avales que tendrán que reunir que es del 8 % de los vecinos empadronados. En caso de que se repitan los avales en más de un candidato, se anula para ambos. Foto: twitter del funcionario. Ingresar para escuchar la entrevista completa