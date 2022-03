Jornada integral de salud para ingreso escolar

Se realiza este sábado y la llevará a cabo Atención Primaria de la Salud. La Directora del área, dialogó con LU 32 y brindó detalles

La idea es ayudar a los médicos de cabecera y generalistas con todo lo que es el ingreso escolar. En un mismo día se concentra la atención de salud , donde se hacen control odontológico y aplicación de vacunas. Se realizan en los Servicios Territoriales 2, 4 y 6, entre las 9 y las 13 horas

Se los atenderá por orden de llegada



Recomendó que concurran con la libreta sanitaria