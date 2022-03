Río Limay: 'Tiene la magia de darte la trucha de tu vida'

Pataa Leiva, habló en LU32 , el guía realiza flotadas en el Limay medio hasta su desembocadura. Presta el servicio de excursiones de pesca con mosca .Detalló que tenemos hasta el momento una buena temporada de pesca de truchas. Hemos notado que las plateadas están saliendo todo el año. El Limay tiene la particularidad de que muchas veces te da la trucha de tu vida. Yo pesqué una marrón de 8 kilos. Nota