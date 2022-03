Este lunes se inician las actividades por la Semana de la Memoria

Lunes 21 de marzo

-9 a 12hs y 17 a 19hs. Muestra "El Juicio Monte Pelloni en Face".

Lugar: sede SUTEBA Olavarría. San Martín 2972

Organiza: SUTEBA Olavarría.

-18 horas. Encuentro: Memoria y dictadura.

Diálogos y reflexiones sobre: "Identidad y memoria de Olavarría", "Políticas reparatorias y juicios de lesa humanidad", "Monte Pelloni y testimonios".

Lugar: Ateneo Néstor Kirchner. Pringles 3968.

Organiza: La Cámpora. Frente de Profesionales.

-19 horas. Obra “La Memoria de las Cosas ¿Cómo guardamos la memoria?”.

Se trata de una obra participativa del artista visual Juan Tellez, que consiste en una obra participativa que parte de la pregunta ¿Cómo guardamos la memoria? Para participar hay que llevar un objeto que contenga una historia o recuerdo.

Lugar: Centro Cultural Universitario (San Martín 1955)

Organiza: Centro Cultural Universitario

Adhieren: Comisión por la Memoria Local y Centro de Estudiantes de la FACSO.

-Actividades áulicas Haciendo MEMORIA sobre el Juicio del ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni y que abordan el presente Juicio por los delitos de Lesa Humanidad en la Subzona 12.

Organiza: Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel.

Martes 22 de marzo

-9 horas: Obra “La Memoria de las Cosas ¿Cómo guardamos la memoria?”.

Se trata de una obra participativa del artista visual Juan Tellez, que consiste en una obra participativa que parte de la pregunta ¿Cómo guardamos la memoria? Para participar hay que llevar un objeto que contenga una historia o recuerdo.

Lugar: Centro Cultural Universitario (San Martín 1955)

Organiza: Centro Cultural Universitario

Adhieren: Comisión por la Memoria Local y Centro de Estudiantes de la FACSO.

-Actividades áulicas Haciendo MEMORIA sobre el Juicio del ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni y que abordan el presente Juicio por los delitos de Lesa Humanidad en la Subzona 12.

Organiza: Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel.

-10 a 12 hs. Inauguración de mural de la memoria y descubrimiento de placa conmemorativa en patio interno del Hospital Provincial de Oncología.

- Lectura de la Disposición que crea el área de DDHH en el marco del Convenio entre Ministerio de Justicia y DDHH y el Ministerio de Salud PBA.

- Relanzamiento de la adhesión a la Campaña ILID (Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de personas desaparecidas) de la que participa el Equipo Argentino de Antropología Forense, y en la que el Hospital es centro de toma de muestras de sangre a familiares de víctimas de desaparición forzada entre 1974 y 1983.

– Cierre musical a cargo de Sandra Arévalo en voz y Pablo Oyarzú en guitarra.

Lugar: Hospital Provincial de Oncología “Luciano Fortabat” – Rivadavia 4135

Organiza: Área de Derechos Humanos del Hospital Provincial de Oncología de Olavarría.

-19hs. Charlas junto a Pablo Torres Intendente de Laprida y Trabajador Social sobre su libro "El mar vacío"

“El mar vacío, escrito en formato de crónica periodística, mezcla ficción y realidad para analizar un tema de gran originalidad, no abordado ni en investigaciones sociológicas ni en la ficción, que surgirá en los próximos años en la realidad argentina: los hijos de los nietos recuperados, los ‘bisnietos’. Transcurre en Argentina, en un futuro año 2030, donde aún no se recuperó la verdadera identidad de la totalidad de hijos de desaparecidos apropiados. Ciriaco, probablemente un hijo de aquellos, duda sobre la identidad de su padre y, por ende, sobre la suya. Esas dudas lo llevan a una búsqueda que es a la vez exterior e interior. Así se plantea un dilema entre el nieto que prefiere continuar su vida tal como está y el bisnieto que desea conocer la verdadera identidad familiar. La existencia de los niños apropiados, que ya son adultos y tienen su propia descendencia sin conocer sus orígenes biológicos, es el tema de esta crónica. Una situación que, a medida que pasan las generaciones, hace más compleja la búsqueda para acceder a la verdad. El mar vacío es el primer libro que enfoca esta problemática que se presentará en los próximos tiempos de nuestro país”. Pablo Torres es trabajador social y autor de la investigación sociológica “Votos, chapas y fideos: clientelismo político y ayuda social” (Editorial De la campana, 2001) y del ensayo “De políticos, punteros y clientes” (Espacio Editorial, 2007). También publicó artículos sobre clientelismo político y políticas sociales en diversas publicaciones, además de escribir en su blog Hel-echo Maldito·"(www.bloghelechomaldito.blogspot.com).

Lugar: Ateneo Néstor Kirchner. Pringles 3968.

Organiza: Lealtad Corriente Militante Olavarría

-Muestra “Imágenes robadas, imágenes recuperadas” del Museo de Arte y Memoria de la Comisión Provincial de la Memoria.

La muestra se compone de una selección de fotografías del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, que ilustran centenares de legajos. Fotos tomadas por los agentes de la DIPPBA, quienes marcaron, persiguieron y sentenciaron a militantes políticos, sociales y gremiales. Fotos que señalan a las víctimas, poniendo en foco los rostros, cuerpos, andares y pertenencias de miles de hombres y mujeres espiados y acechados durante más de medio siglo.

La muestra estará abierta al público en general.

Lugar: Edificio de Aulas Comunes, Complejo Universitario (Av. Del Valle 5737)

Organizan: Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel y Jardín Maternal Upa La Lá de la UNICEN.

Miércoles 23 de marzo

-Durante la mañana: Obra “La Memoria de las Cosas ¿Cómo guardamos la memoria?”, a cargo del artista visual Juan Tellez.

Se trata de una obra participativa del artista visual Juan Tellez, que consiste en una obra participativa que parte de la pregunta ¿Cómo guardamos la memoria? Para participar hay que llevar un objeto que contenga una historia o recuerdo.

Lugar: Espacio de Memoria Monte Pelloni.

Organiza: Centro Cultural Universitario

Adhieren: Comisión por la Memoria Local y Centro de Estudiantes de la FACSO.

-A la mañana: Visita al Espacio de Memoria y ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales visitarán el Espacio de Memoria y ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni. La propuesta busca que recorran el lugar donde se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar ocurrida en nuestro país y reflexionen sobre lo ocurrido. La misma está institucionalizada por el Consejo Académico de la FACSO.

Lugar: Espacio de la Memoria Monte Pelloni.

Organiza: Centro de Estudiantes de la FACSO en articulación con la Comisión de la Memoria Local.

-9 hs. Elena Couzo: la historia detrás del dolor.

Charla homenaje a quien fuera portera de la Escuela Secundaria Nº 4 de la localidad de Hinojo dirigida a estudiantes del nivel secundario. Elena Couzo fue integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en La Plata. Su hijo, Juan Carlos, fue secuestrado el 25 de enero de 1977.

Lugar: Secundaria Nº 4 de Hinojo.

Organizan: Asociación civil Guardianas de historias y Escuela Secundaria Nº 4 de Hinojo.

-Actividades áulicas Haciendo MEMORIA sobre el Juicio del ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni y que abordan el presente Juicio por los delitos de Lesa Humanidad en la Subzona 12.

Organiza: Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel

- Pañuelos por la Memoria, Verdad y Justicia

Se descubrirán placas conmemorativas bajo la consigna 30 MIL PAÑUELOS POR LA MEMORIA. Los pañuelos blancos, realizados con técnicas de mosaiquismo, fueron producidos como parte de un proyecto desde los espacios curriculares de Historia y Artes visuales de segundo año de la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel UNICEN, siendo los y las estudiantes hacedores, transformadores y multiplicadores de discursos estéticos cargados de sentido.

Lugar: Aulas Universitarias en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (UP Nº 2, Nº 27 y Nº 38 de Sierra Chica y Nº 7 y Nº 52 de Azul).

Organizan: Programa Universidad en la Cárcel, Secretaría de Extensión UNICEN, Centro Cultural Itinerante el Musguito, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho y Facultad de Arte.

Jueves 24 de marzo

-09 hs. Sesión Especial del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría.

El cuerpo de concejales debatirá temas alusivos al Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, con la presencia de funcionarios, militantes e integrantes de agrupaciones de Derechos Humanos y víctimas del terrorismo de Estado que fueron secuestrados en el ex CCD Monte Pelloni.

Lugar: Espacio de Memoria Monte Pelloni.

Organiza: Honorable Concejo Deliberante de Olavarría.

-11 hs. 3er. Cross Country “Día de la Memoria”.

La prueba atlética pedestre se realiza en un circuito de 10 kilómetros con importantes premios en efectivo a los primeros clasificados y 3 kilómetros con carácter participativo. El Cross Country Día de la Memoria fue instalado en el calendario atlético de la ciudad y convoca la participación de atletas de distintos lugares de la Provincia de Buenos Aires, principalmente.

Lugar: Desde instalaciones del Complejo Sindical Recreativo de la entidad gremial y por caminos adyacentes al mismo, ubicado en Avda. de los Trabajadores y Fray Romeo Musaragno.

Organiza: Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría.

-A partir de las 15:30 horas. Actividad en el Parque de la Memoria.

Actividad cultural con la participación de cuerda de candombe Laten Las Lonjas, Pez Ricaud, Adriana Saravia, Murga Arrebatando Lágrimas.

Lugar: Parque de la Memoria. Colón y Brown.

Organiza: Comisión por la Memoria de Olavarría

Viernes 25 de marzo

-A partir de las 10 horas: Jornada de cierre y puesta en común “Seamos MEMORIA en la CALLE”.

Actividad al aire libre con música, invitados/as y actividades artísticas.

Organiza: Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel.

Lunes 28 de marzo

-18 horas: Obra de teatro “Malas palabras”

Sinopsis: Flor necesita una foto de cuando era bebé- bebé… pero en su casa no hay ninguna. A partir de ahí, ella, su amigo Pelos y sus papás nos van a contar su historia. Porque tienen algo muy importante que decir. Abordado desde el Teatro de Objetos, Malas Palabras habla sobre la familia, la amistad, la identidad y la niñez de forma tierna y divertida.

Dirección de Marianela Vallazza y Gastón Dubini; actuación de Clara Giorgetti; y asistencia de Catalina Landívar.

Es abierta al público en general y gratuita.

Lugar: Complejo Universitario (Av. Del Valle 5737).

Organizan: Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, Jardín Maternal Upa La Lá.

Auspician: Área de Cultura UNICEN y ATUNCPBA.

*Actividades que se desarrollaran en el transcurso de la Semana de la Memoria

-Cobertura del Juicio por Delitos de Lesa Humanidad en el circuito represivo Sub Zona 12 (Azul-Tandil): los medios de comunicación de la FACSO y la UNICEN realizan la cobertura de las audiencias del juicio oral y público que se desarrolla en Mar del Plata, por los delitos de lesa humanidad cometidos en Tandil y Azul en la última dictadura cívico militar contra más de 100 víctimas de Olavarría, Azul y Tandil, entre otras ciudades.

La cobertura es realizada a través de Agencia Comunica y Radio Universidad FM 90.1 de la FACSO y la Productora Abra TV UNICEN.

-Participación de docentes y estudiantes sede Olavarría UNICEN en la Capacitación sobre herramientas Wikimedia para proyectos educativos sobre derechos humanos. En el caso de la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, lo hará a fin de acompañar los proyectos del Programa Jóvenes y Memoria dependiente de la Comisión Provincial de la Memoria.

Organiza: Facultad de Ciencias Exactas UNICEN.

-XXI Convocatoria “Sembremos Memoria. Conquistemos Derechos” de la Comisión Provincial de la Memoria: la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel participa de la difusión y realiza las inscripciones. Este programa, convoca a las nuevas generaciones a ejercer su ciudadanía activando la memoria de su historia, elaborando identidades, registrando y denunciando las injusticias, demandando por ellas y asumiéndose como sujetos activos en el marco del proceso histórico que los constituye. En él, los/as jóvenes pueden desarrollar esta mirada para investigar, visibilizar, denunciar, proponer, comunicar y difundir esas injusticias presentes y pasadas que han agraviado a su comunidad, como así también esas experiencias de organización y lucha que las han enfrentado y las enfrentan en el territorio donde viven.

Convocan y adhieren: Comisión por la Memoria de Olavarría, Mutual por la Memoria de Olavarría, Suteba Olavarría, APDH, Movimiento Mayo Olavarría, CTA de les Trabajadores regional Olavarría, Mutual “Carlos Alberto Moreno”, Centro de Formación Laboral 403, La Cámpora Olavarría, Lealtad Corriente Militante Olavarría, Movimiento Evita, Proyecto Peronista, La Corriente Nacional de la Militancia, Foro Olavarría, Frente Renovador, Movimiento Popular Nuestramérica Olavarría, Casa Popular de la Mujer, Red Puentes, Frente Grande, La Yumba, Partido Justicialista, Juventud Peronista, Frente de Todos Olavarría, Pastoral Social Evangélica, Delegación Olavarría Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Área de Derechos Humanos del Hospital Provincial de Oncología de Olavarría, Chamula Tierra de las Artes, Macondo Mutual de Arte Popular, Murga Arrebatando Lágrimas, Asociación civil Guardianas de Historias, Escuela Secundaria Nº 4 de Hinojo, Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría, Centro de Estudiantes FACSO, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, Jardín Maternal Upa La Lá, Facultad de Ciencias Exactas UNICEN, Programa Universidad en la Cárcel UNICEN, Secretaría de Extensión UNICEN, Centro Cultural Itinerante el Musguito, Facultad de Derecho UNICEN, Facultad de Arte UNICEN, Agencia Comunica y Radio Universidad FM 90.1 de la FACSO, Productora Abra TV UNICEN, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)