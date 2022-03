A dos años de la pandemia: salud pública más optimizada, descentralizada y con equipos humanos solidarios y fuertes

El secretario de salud de la Municipalidad, Dr. Germán Caputo, reflexionó cumplido el segundo aniversario del decreto nacional de la Emergencia Sanitaria, que rige desde el 20 de marzo de 2020. En torno a las enseñanzas que se aplican todos los días, mencionó el control diario de la cantidad de camas ocupadas. También expresó que los cambios de Jefes de Servicio que se han dado, tiene que ver con el desgaste que la pandemia ha ocasionado, pero destacó que todos han sido consensuados y en buenos términos.