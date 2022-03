Ciencias Sociales y Bomberos firman acuerdo para dotar de un pasante de Comunicación a la Asociación

La decana de la Casa de Altos Estudios, Gabriela Gamberini, explicó en La Voz de Bomberos los alcances del convenio que signarán este martes. Destacó la posibilidad de fogueo y roce en el trabajo, que se le dará a quien acceda al puesto.