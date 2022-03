Agredieron a periodistas que realizaban un informe sobre las viviendas TU.VI.

Paula Bottino e Ignacio Cardone de Verte.tv fueron fuertemente amenazados este martes, cuando tomaban imágenes en el Pickelado, donde están levantándose las casas del plan municipal. Desde el Municipio prometieron estudiar el tema y ver si tiene alguna implicación en el contrato con el proveedor.