‘Nadie en el Concejo me mencionó’

Captura: Verte.tv

Lo sostuvo Hilario Galli antes de someterse a la entrevista con la Comisión que investiga las estafas con ventas de terrenos, prevista para la mañana de este miércoles. Para él, lo citaron por la nota que publicó A24, donde él ofició como vocero, ya que el intendente no pudo responder a los cronistas porteños.