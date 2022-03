D’Onofrio garantizó la continuidad de subsidios al transporte público

El Ministro de Transporte de la Provincia estuvo en Olavarría en el marco de una entrega de ‘Pases Multimodal’ para personas con discapacidad. Atendió a los periodistas en la Municipalidad, junto al intendente Ezequiel Galli. Respondió inquietudes sobre los trenes, los micros de larga distancia y reveló que el mandatario comunal le presentó un proyecto para una playa de transporte con capacidad de cargar camiones y trenes.