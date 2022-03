Carmelo Vinci : ‘lo importante es que la política de derechos humanos sigue’

El referente de la Comisión por la Memoria, dialogó con Radio Olavarría. En primer lugar reflexionó sobre el significado de esta fecha. También se refirió a que se está tratando el tema de la reparación con los Juicios de Lesa Humanidad. Cuestionó que un juicio que tuvo que ver con Olavarría, se realizara en Mar del Plata, donde concurrieron pocas personas. No fue así cuando se llevaron a cabo en Olavarría.En aquella ciudad, el juicio tuvo consecuencias no deseadas, dijo Vinci. Con el tiempo, se pudo revertir con la Cámara de Casación que dijo que es de Lesa Humanidad y entonces deberá tratarse nuevamente. La foto corresponde a su presencia en el HCD enviada por prensa del Concejo