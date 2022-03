El diputado nacional del Frente de Todos Máximo Kirchner aseguró que "Uno elige los estudios de TV, o la calle y la gente", al destacar el acompañamiento de La Cámpora a la movilización de este jueves a la Plaza de Mayo por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.



Al arribar a la plaza luego de la tradicional caminata que La Cámpora realiza desde el predio de la ex Esma, su principal referente expresó: "Que los compañeros caminen 13 kilómetros marca el nivel de decisión que tenemos para transformar la patria".



Máximo Kirchner, también presidente del PJ bonaerense, además remarcó que la caravana sirvió para "llevar el 24 de marzo a todas las calles de la ciudad de Buenos Aires", que -advirtió- "es una ciudad que tiene tendencia a votar a aquellos que reivindican el accionar de la dictadura".



"Que la ciudad vote como quiera, pero hay cosas que no se pueden negar", remarcó el dirigente en alusión a los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, un número cuestionado por algunos referentes políticos de derecha.



Sobre la actualidad económica del país, el diputado Kirchner afirmó que "la Argentina necesita un Estado que invierta en ella, en sus caminos, ciudades y pequeños pueblos, que a veces quedan fuera por la mirada centralista del país".



"Es difícil integrar la Argentina al mundo si no está integrada internamente", disparó.



Consultado por el legado político de su padre, el expresidente Néstor Kirchner, y la relevancia que tiene entre la militancia dijo: "Sembró y nosotros cumplimos".



"Con la militancia, la sociedad puede desarrollar la política de una manera muy distinta de la que se propone en los medios de comunicación", concluyó.



Y agregó: "La autocompasión es el peor de los caminos, queremos transformar la realidad".