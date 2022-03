Limpieza de basurales y mantenimiento de calles en la ciudad

Desde la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, se brindó un informe con el detalle de los trabajos realizados durante el transcurso de la semana.

Estas obras se encuentran incluidas en el Plan de Mantenimiento Integral 2022, que tiene por objetivo brindar mejores condiciones de transitabilidad y de evacuación superficial del agua.

Las tareas se ejecutan de manera permanente, con recursos, personal y equipamiento vial de la Municipalidad, en distintos puntos de la ciudad, como así también localidades del Partido de Olavarría.

Esta semana se realizó el mantenimiento, limpieza y granceado de calles en los barrios Nicolás Avellaneda y Parque Arano, mientras que en paralelo de ejecutó la limpieza de dos basurales a cielo abierto.

Se trata de los basurales, localizados en Avda. Eva Perón, entre Avda. Avellaneda y Camino Frontera Sur y en Avda. La Rioja, entre Avda. Sarmiento y Avda. Trabajadores.

Estos trabajos de limpieza de basurales, buscan evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la gran cantidad de distinto tipo de residuos y desechos que se encuentran en calles de tierra o a la vera de un camino.

Se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.

En este sentido se solicita a la comunidad no arrojar residuos en lugares no permitidos para tal fin, con el propósito de contribuir con el cuidado del ambiente en el que vivimos todos.