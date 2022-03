Por demora en la obra, Ciencias de Salud dará clases en el CCO

“Para nosotros es una ayuda enorme, por todo lo que significa. Queremos dejar el agradecimiento y esperemos que sea el menor tiempo posible”, sostuvo Aba.

Por su parte, el intendente Ezequiel Galli remarcó que “para nosotros es una Facultad muy importante. Cuando Germán (Caputo) me trajo el tema no lo dudé. Siempre digo que el Centro de Convenciones ha sido una gran obra de la gestión de José Eseverri: hoy es un gran lugar con condiciones inmejorables para dar clases”.

A partir de la firma del convenio, se destinará el espacio para las clases de las carreras de Medicina y la Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud, por el plazo de 10 meses desde este corriente mes de marzo.

“Es importante que desde el Municipio podamos seguir aportando para la formación de los futuros profesionales. Trabajamos permanentemente en conjunto y seguiremos por este camino tan importante para la salud pública. Me alegro mucho que puedan aprovechar el lugar, no solo por lo que significa para Olavarría, sino también en particular para el Hospital”, sostuvo el intendente Ezequiel Galli.