Vacuna antigripal: desde el martes empiezan las aplicaciones en algunos vacunatorios y salitas

Los interesados pueden empezar a consultar desde el martes en la salita en la que se la aplican todos los años.

En algunas de ellas ya estarán disponibles, y otras la tendrán desde el miércoles.

Respecto a quienes se la pueden aplicar, se comienza por los grupos de riesgo:

Personal de salud

Personas gestantes: en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación En cada embarazo, la persona gestante debe recibir la Vacuna Antigripal en cualquier trimestre de gestación y Vacuna Triple Bacteriana Acelular [dTpa], a partir de la semana 20 de gestación.

Personas puérperas: hasta el egreso de la maternidad -máximo 10 días-, si no recibió la vacuna durante el embarazo.

Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad (son dos dosis, si no recibió dos dosis anteriormente).

Personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: orden médica o documentación que certifique la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo (excepto obesos).

Personas de 65 años y mayores. En las personas mayores de 65 años no se requerirá orden médica para recibir la Vacuna Antigripal y se aprovechará la oportunidad para aplicar la vacuna contra neumococo que corresponda.

Personal Estratégico.

Desde Epidemiología de la Municipalidad de Olavarría aclaran que, a diferencia del año pasado, esta vez no hay plazos de tiempo entre las aplicaciones contra covid y las de la gripe.

Añadieron que el objetivo de este año es, de al menos, 21 mil olavarrienses vacunados.