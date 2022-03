Se encuentra abierta la inscripción a los Cursos UPAMI 2022

Se trata de cursos para personas mayores afiliadas a PAMI. La inscripción se realiza en la página comunidad.pami.org.ar. Los cursos son gratuitos y comienzan la primera semana de abril en tres modalidades: presencial, virtual y mixta. El primer cuatrimestre se cursará en abril, mayo y junio. Además de las clases virtuales se implementarán cuatro sedes presenciales: el Centro Cultural Universitario, Sala de Informática de la Facultad de Ciencias Sociales, Auditorio de Facultad de Ingeniería y Centro de Jubilados de Hinojo.Este programa es implementado en Olavarría por la Universidad Nacional del Centro en coordinación con PAMI. La coordinación universitaria se encuentra a cargo del Licenciado Leonardo Yunger