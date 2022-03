Bullrich descartó que dolarizar pueda ayudar a mejorar la economía

La titular del PRO estuvo en Olavarría presentado su libro ‘Nuestras Ideas, apuntes para un debate’, que recopila pensamientos de quienes componen el partido y en la que creen, debe sostenerse la Argentina, explicó. Respondió algunas consultas acerca de lo que fue le mandato de Juntos por el Cambio y, también, en torno a qué harían para que pare la inflación, aunque, dijo, ‘ahora gobierna el Frente de Todos, o no se ya como llamarlo’, chicaneó.