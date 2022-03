Tras casi 4 años, inauguraron la obra del Jardín de Infantes 930

Este martes por la mañana, en un acto encabezado por el intendente Ezequiel Galli, quedó la habilitado el nuevo edificio que fue prácticamente hecho desde cero y ampliado, expresaban integrantes de la comunidad educativa de la institución de Mitre al 1400.