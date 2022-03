La sub comisión de mujeres de Bomberos participó de un agasajo en Ushuaia

Foto: Prensa Bomberos

Marisa Jáuregui, coordinadora de la misma, afirmó en La Voz de Bomberos por LU32, que es un orgullo el haber estado, al igual que el de haber conformado la sub comisión. Señaló que a las fueguinas les llamó la atención que mujeres apoyen a bomberos.