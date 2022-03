Acuerdo para el precio del pan: ‘nos enfocamos en el pan francés’

Lo expresó el Sr. Raúl Santoandré, presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, luego de la reunión con el Secretario de Gobierno de la Nación, de la que participó también, Liliana Schwindt en su condición de Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores de la Nación. Se arribó al siguiente acuerdo, que se retrotraiga el precio de la harina al valor de 1150 pesos más impuestos, de tal manera, el precio del pan francés es de 220 a 270