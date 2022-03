Ajedrez: La Escuela Municipal de Olavarría en Cacharí

El torneo tuvo lugar en el salón del Club Porteño y consistió en siete rondas, según sistema suizo para determinar los ganadores en las siete categorías de esta competencia.

Entre las delegaciones asistentes, estuvieron Pehuajó, Olavarría, Las Flores, Saladillo, 9 de Julio, Bolívar, 25 de Mayo, General La Madrid, Henderson, Los Toldos, Junín, Rauch y Carlos Casares, además de los ajedrecistas de Azul y Cacharí.

El certamen estuvo arbitrado por Fide Ramiro Troilo y ayudantes para cada categoría, tales como el profesor Hernán Ponce de Azul en Sub 8 y Sub 10, el director del torneo Gustavo Godoy, quien se encargó de Sub 12 y Guillermo Walder, que se ocupó de los mayores.

Luego de finalizadas todas las partidas, tuvo lugar la premiación con trofeos a los tres primeros de cada categoría y medallones a los cuartos y quintos, así como al mejor local y mejor dama. En tanto, todos los jugadores Sub 8, Sub 10 y Sub 12 recibieron medallas por su participación.

El encuentro tuvo particular importancia dado que fue la primera vez que se realizó una fecha de este prix en Cacharí. La organización corrió por cuenta de la Municipalidad de Azul, con el apoyo de las comisiones de la Biblioteca Popular Almafuerte, del Club Porteño y dirigentes del Círculo de Ajedrez de Azul.

Resultados

En este marco, las principales posiciones finales y resultados de los representantes Olavarrienses fueron los siguientes:

- Sub 8/10 (19 jugadores): 1º Genaro Dangelo (Bragado), 2º Ignacio Peralta (Azul/Cacharí), 3° Valentino Barriopedro (Azul),

- Sub 10: 1° Bautista Godoy (Azul), 2° Benjamin Gonzalez (EMAJ), 3° Juan Rojas (Lamadrid), mejor local Benjamín Fleites (Cacharí/Azul) y mejor dama Franchesca Castellani (Saladillo).

- Sub 12 (20 jugadores): 1° Agustín Damiano (25 de Mayo), mejor local Simón Mundet (Cacharí/Azul) y mejor dama Carla Laborde (Azul).

- Sub 15 (28 jugadores): 1° Román Roche (La Madrid), 2° Thiago Negrete (Saladillo), 3ª y mejor dama Florencia Lamique (Olavarría), y mejor local: Ian Kuiter (Azul).

- Mayores (56 jugadores, jugaron junto a senior y sub 18):

- Sub 18: 1° Leandro Casella (Saladillo), 2° Augusto Araña (Olavarría), 3° Valentín Heredia (9 de Julio). Por Olavarría 33° Agustin Lamique y 48° Joaquin Labin.

- Mayores: 1° Matías Rodríguez Lezcano (Bolívar), 2° Nicolás Luna (Bolívar), 3° MF Sergio Arambel (Olavarría), 4°Gonzalo Garabano (9 de Julio), 5° Gonzalo Varzilio(Azul), mejor local Bautista Bermay (Azul) y mejor dama Florencia Zurita (Azul). Por Olavarría 21° Adolfo Abdala, 31° Dario Maidana, 32° Alan Pedreira y 43° Gabriel Iglesias.

- Senior: 1° Mayores de 60 años FM Diego Mussanti (Carlos Casares) y Mayores de 50 fue premiado Jorge Baldini (Azul).

Cabe señalar que el circuito continuará el próximo 24 de abril en Bolívar.