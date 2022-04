Prevención de Hechos bajo la modalidad ‘Secuestro Extorsivo Virtual’

En todas las modalidades los malvivientes solicitan a sus víctimas no corten la comunicación evitando de esta manera que puedan pensar o constatar la información que es totalmente falsa y con fines extorsivos.- Por último cabe decir que en ocasiones los malvivientes pueden contar incluso con algún dato que pueden mencionar respecto de la persona supuestamente secuestrada (nombre, sobrenombre, apellido) o incluso de la víctima a la que se está queriendo engañar. Se recomienda a familiares informar sobre este tipo de hechos a personas mayores con el fin de que no sean víctimas de este tipo de delitos. Ante una situación de las narradas se recomienda no brindar ningún tipo de dato personal y cortar la comunicación y dar aviso al servicio de emergencias 911.-