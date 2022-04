El Ing. Claudio Nápoli hizo referencia a la magnitud del Servicio Eléctrico y a la función de Coopelectric como distribuidora. Para ello abordó las tres etapas que componen el sistema: Generación - Transporte - Distribución, explicando de forma pormenorizada cada una de ellas. Realizó el recorrido aportando datos históricos a nivel nacional y provincial, brindó información sobre las normativas del marco regulatorio, sobre la función de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), entre otros temas.

“Nosotros somos los encargados del último paso de todo este sistema, que es la distribución de la energía” expresó Nápoli y a continuación subrayó el área de concesión de Coopelectric que abarca una superficie de 6659 km.

La Cooperativa presta el Servicio Eléctrico en la planta urbana de Olavarría, Sierras Bayas, Sierra Chica, Loma Negra, Blanca Grande, Recalde, Espigas, Hinojo, Colonia Hinojo, Colonia Nievas, Colonia San Miguel y el sector rural. Para atender las 55 mil conexiones existentes, se opera una gran cantidad de Subestaciones y más de mil kilómetros de líneas de Baja y Media Tensión.

Desde la Estación de TRANSBA ubicada en la Ruta Nacional 51 - concesionaria del servicio de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal en la Provincia de Buenos Aires - parten las diferentes líneas de Media Tensión (33 kV) que alimentan al Partido Olavarría.

Este nivel de tensión debe ser rebajado a 13,2 kV, tarea que en el área urbana es realizada a través de dos Subestaciones Transformadoras. Una de ellas fue construida en el año 1980 en Pelegrino y Maipú con una potencia instalada de 25.000 KVA; mientras que la otra se localiza en la intersección de Rufino Fal y Moreno y cuenta con una potencia de 15.000 KVA. Esta última fue inaugurada en el año 2015, por lo que su infraestructura es más moderna, el conexionado es subterráneo, se opera por telecomando gracias al avance de la tecnología y está diseñada para albergar otro transformador de características similares cuando el crecimiento demográfico de la ciudad lo requiera. Desde ambas Subestaciones nacen las líneas de Media Tensión de 13,2 kV que recorren la planta urbana mediante el Anillo Intermedio y el Anillo Microcentro.

El último paso de la transformación para llegar a 380 o 220 Volts se realiza en las más de mil Subestaciones de Media a Baja Tensión que se encuentran ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Desde ellas se alimentan los distintos circuitos que comprenden a cada barrio mediante líneas aéreas o subterráneas.

Los 220 Volts ingresan a nuestros domicilios a través de las acometidas que deben cumplir con los materiales y las reglamentaciones de seguridad establecidas por el OCEBA y con la instalación de las protecciones compuestas por el disyuntor y la llave térmica. Hasta aquí tiene injerencia y responsabilidad el distribuidor.

“Todo el proceso de generación, transporte y distribución se produce de forma constante, a medida que se va demandando la energía. No tenemos posibilidad de almacenarla, por eso esto ocurre en forma simultánea. Cuando se incrementa el consumo el sistema debe responder para poder atender esa mayor demanda” sostuvo el gerente de Distribución de Energía y lo ejemplificó con el consumo récord registrado a nivel país y ciudad en enero de 2022.

“Llevar energía eléctrica a cada hogar no es una tarea sencilla. El hecho de que podamos apretar una tecla y se encienda la luz requiere de tecnología, de mucho trabajo, de capital humano, de inversiones y de recursos no renovables que se utilizan en el proceso de generación como los hidrocarburos. Esto debe servirnos para valorar la energía y no desperdiciarla” sostuvo Nápoli.

En tal sentido compartió una serie de sugerencias para hacer un uso eficiente y racional de la energía en nuestra vida cotidiana. “Debemos utilizarla, pero con absoluta responsabilidad, el compromiso debe ser de la sociedad en su conjunto” concluyó.

Recurriendo a la proyección de imágenes que ilustraron el proceso del sistema eléctrico, gráficos, cifras y datos, el Ing. Nápoli brindó una charla dinámica y de gran interés que dio cuenta de su vasto conocimiento y trayectoria en el Servicio Eléctrico de Olavarría.