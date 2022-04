‘Uno tiende a lograr un resultado cero, pero en el medio hay imponderables’

Lo explicó la contadora María Eugenia Bezzoni, responsable de Hacienda de la Municipalidad por LU32, conocida la Rendición de Cuentas que da un superávit de algo más de $222 millones. Manifestó que ese excedente puede usarse en obras o, también, para sostener parte de las paritarias municipales.